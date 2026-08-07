West Japan Railway Company Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

West Japan Railway Company Un lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat West Japan Railway Company Un in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch