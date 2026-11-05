West International AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

West International AB hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.8 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte West International AB einen Umsatz von 17.5 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch