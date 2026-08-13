West Coast Paper Mills: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

West Coast Paper Mills äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 20.21 INR. Im letzten Jahr hatte West Coast Paper Mills einen Gewinn von 8.24 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.55 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.51 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch