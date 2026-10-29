West Coast Community Bancorp Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

West Coast Community Bancorp Registered hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

West Coast Community Bancorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch