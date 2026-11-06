Wesdome Gold Mines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wesdome Gold Mines präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.62 CAD. Im letzten Jahr hatte Wesdome Gold Mines einen Gewinn von 0.580 CAD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wesdome Gold Mines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 250.6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 230.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch