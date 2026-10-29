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29.10.2026 11:54:05
Wesco Raises 2026 Guidance
(RTTNews) - Wesco International (WCC) said, for full year 2026, the company now expects adjusted EPS in a range of $18.00 - $18.50, revised from prior guidance range of $16.00 - $17.50. Reported sales are projected in a range of $26.8 - $27.0 billion, updated from prior outlook of $25.9 - $26.3 billion. Organic sales growth is now projected 13% - 14%, updated from prior outlook range of 9% - 11%. The company expects fourth quarter sales up low to midteens.
For the third quarter, the company's bottom line totaled $267.8 million, or $5.43 per share. This compares with $187.5 million, or $3.79 per share, last year. Adjusted EPS was $5.77, up 47% from a year ago. Revenue rose 16.6% to $7.226 billion from $6.199 billion last year. Organic sales were up 17% from last year.
In pre-market trading on NYSE, Wesco shares are up 5.29 percent to $365.03.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu WESCO International Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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