Wesco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wesco hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.19 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wesco ein EPS von 6.13 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 71.09 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 56.02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 17.00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16.11 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch