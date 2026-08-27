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27.08.2026 06:37:00
Wescan Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wescan Energy liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wescan Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Wescan Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 184.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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