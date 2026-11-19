Wescan Energy liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wescan Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Wescan Energy mit einem Umsatz von insgesamt 1.6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 129.41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch