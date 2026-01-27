Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.01.2026 23:06:03

Wesbanco Inc. Profit Rises In Q4

(RTTNews) - Wesbanco Inc. (WSBC) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $78.16 million, or $0.81 per share. This compares with $47.09 million, or $0.70 per share, last year.

Excluding items, Wesbanco Inc. reported adjusted earnings of $80.91 million or $0.84 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 58.9% to $339.44 million from $213.58 million last year.

Wesbanco Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $78.16 Mln. vs. $47.09 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.70 last year. -Revenue: $339.44 Mln vs. $213.58 Mln last year.