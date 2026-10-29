Werner Enterprises: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werner Enterprises hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Werner Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.340 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Werner Enterprises 950.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 771.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch