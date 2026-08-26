Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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26.08.2026 15:48:45
Werksschliessung "letzte Lösung": VW-Chef Blume will auch beim Management sparen
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