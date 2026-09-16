Werksschliessung in Nordfrankreich: Heidelberg Materials-Aktie bleibt stabil

Der Schritt sei Teil der laufenden Umstrukturierungen im europäischen Produktionsnetz, bei der das Klinkerangebot an die veränderte Nachfrage angepasst werde, erklärte der Baustoffkonzern. Betroffen von der geplanten Schliessung sind 87 Mitarbeiter.

Die Heidelberg Materials-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent im Plus bei 149,15 Euro.

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