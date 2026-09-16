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Heidelberg Materials Aktie 140801711 / US42281P3047

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Schwache Baunachfrage 16.09.2026 12:08:00

Werksschliessung in Nordfrankreich: Heidelberg Materials-Aktie bleibt stabil

Werksschliessung in Nordfrankreich: Heidelberg Materials-Aktie bleibt stabil

Heidelberg Materials plant angesichts der schwachen Baunachfrage in Frankreich die Schliessung des Zementwerks Ranville in der Normandie.

Heidelberg Materials
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Der Schritt sei Teil der laufenden Umstrukturierungen im europäischen Produktionsnetz, bei der das Klinkerangebot an die veränderte Nachfrage angepasst werde, erklärte der Baustoffkonzern. Betroffen von der geplanten Schliessung sind 87 Mitarbeiter.

Die Heidelberg Materials-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent im Plus bei 149,15 Euro.

DJG/rio/cln

Dow Jones Newswires

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