WeRide: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WeRide hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WeRide ein Ergebnis je Aktie von -0.200 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WeRide im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch