WeRide veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WeRide ein Ergebnis je Aktie von -0.150 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 47.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch