WeRide A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WeRide A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.45 HKD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.510 HKD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WeRide A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 266.7 Millionen HKD im Vergleich zu 137.2 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch