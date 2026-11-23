WeRide A hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.37 HKD gegenüber -0.390 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 100.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 186.8 Millionen HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374.0 Millionen HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch