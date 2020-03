Werbeeinnahmen brechen weg: TX Group beantragt Kurzarbeit

(mit weiteren Angaben der TX Group ergänzt, Lead, 1. und 2. Abschnitt nach dem Lead)

Zürich (awp/sda) - Bei der TX Group brechen wegen des Coronavirus die Werbeeinnahmen weg. Das Unternehmen beantragt deshalb für praktisch alle Einheiten Kurzarbeit. Dies hat die TX Group am Freitag ihren Mitarbeitenden mitgeteilt. Wie viele Angestellte betroffen sind, kann die TX Group noch nicht sagen.

Das Pensum der Angestellten wird um mindestens 10 Prozent gekürzt. Wo möglich, könne auch mehr gekürzt werden, schreibt das Unternehmen in einer Mitarbeiterinformation, die der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.

In der Phase der Kurzarbeit sinkt entsprechend der Lohn. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte, will es die finanziellen Einbussen der Mitarbeitenden aber möglichst tief halten. Die TX Group werde während der Kurzarbeit deshalb weiterhin mindestens 90 Prozent des Bruttolohns bezahlen.

Sport- und Kulturressort anderswo einsetzen

Weil einzelne Teams, etwa jene in der Sport- und Kulturberichterstattung der Tamedia-Bezahlmedien, wegen der Corona-Krise deutlich weniger Arbeit haben, sollen diese wenn immer möglich in anderen Ressorts eingesetzt werden. Es werde natürlich nicht erwartet, dass die Mitarbeitenden in der Kurzarbeits-Phase gleich viel arbeiten würden wie sonst.

Die TX Group rechnet damit, dass der Werbeumsatz bis Ende Jahr im mittleren zweistelligen Millionenbereich wegbrechen wird. Dies könne auch durch die gute Entwicklung im digitalen Bereich nicht annähernd kompensiert werden.