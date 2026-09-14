KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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14.09.2026 09:28:46
Wenn der Kunde mehr weiss: Wie KI die Finanzberatung verändert
KI fragen müssten, und erhielten deshalb vermeintlich richtige Antworten auf die falschen Fragen. (Bild zVg)">
Am 21. September 2026 lädt der «Finance Circle» zur Diskussion über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Wealth Management ein. Vorab ordnet Roland Hofmann, Dozent für Banking und Finance an der ZHAW School of Management and Law, die Lage ein. Für Beratende heisse es künftig: Sie prüfen nicht nur die eigene Empfehlung, sondern auch die der KI.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!