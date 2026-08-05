Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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05.08.2026 08:31:25
Weniger Umsatz, aber mehr Gewinn für Faserhersteller Lenzing im Halbjahr
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