Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 -0.2%  Bitcoin 61’174 2.5%  Dollar 0.7827 0.1%  Öl 109.1 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Multi-Asset-ETFs im Blick: Wie lohnenswert ist das Konstrukt für Anleger?
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So lief das erste Quartal unter Leitung von Greg Abel
Quantenaktien im Fokus: Warum Northern Capital Markets nicht auf D-Wave setzt
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein
Suche...
eToro entdecken
03.05.2026 11:57:36

Weniger Straftaten an deutschen Bahnhöfen - mehr Angriffe auf Personal

BERLIN (awp international) - Während die Zahl der Straftaten an Bahnhöfen in Deutschland im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, hat es mehr Angriffe auf Bahn-Beschäftigte gegeben. Das ergab eine Auswertung des Interessenverbands Allianz pro Schiene auf Basis der aktuellen Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS). Demnach gab es an Bahnhöfen und Bahnanlagen im vergangenen Jahr rund 169.322 Straftaten, davon rund 7.600 Gewaltdelikte. Das bedeutete einen Rückgang von jeweils sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Das zeigt, dass der Einsatz von Sicherheitspersonal und Videotechnik wirkt", teilte Verbandsgeschäftsführer Dirk Flege mit. "Klar ist aber auch, dass weniger Kriminalität kein Selbstläufer ist und dass es weiterhin kluge Konzepte braucht, damit alle Menschen sich sowohl tagsüber als auch in Randzeiten an Bahnhöfen sicher und wohl fühlen."

Alkoholverbot an mehreren Bahnhöfen ab 1. Mai

Ein wichtiger Schritt könne etwa ein Alkoholverbot an den Stationen sein, betonte Flege. An mehreren Bahnhöfen in Deutschland hat die Deutsche Bahn dieses zum 1. Mai (Freitag) eingeführt, etwa an den Berliner Stationen Zoologischer Garten und Ostbahnhof sowie am Hauptbahnhof in Hannover.

Als besorgniserregend bewertet die Allianz pro Schiene hingegen den Anstieg bei Attacken auf Beschäftigte der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen. Die Zahl der Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei zwischen 2024 und 2025 nach Angaben der Bundesregierung um elf Prozent auf knapp 2.690 gestiegen. "Diesen Trend gilt es entschieden zu stoppen", teilte Flege weiter mit.

Tödlicher Angriff auf Zugbegleiter Serhat Çalar

Für bundesweites Entsetzen sorgte Anfang Februar der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn in Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Ticketkontrolle. Ein Fahrgast hatte den 36-jährigen Serkan Çalar mit Faustschlägen gegen den Kopf so stark verletzt, dass dieser starb.

Die Deutsche Bahn hat daraufhin mehrere Sicherheitsmassnahmen verschärft. Alle Beschäftigten mit Kundenkontakt im Regional- und Fernverkehr sowie an den Bahnhöfen sollen auf freiwilliger Basis mit sogenannten Bodycams ausgestattet werden, also mit an der Dienstkleidung befestigten Kameras, die in heiklen Situationen aktiviert werden können.

Ausserdem will die Bahn 200 zusätzliche Sicherheitskräfte einstellen. Die Kontrolle des Personalausweises sollen Kontrolleure nach eigenem Ermessen durchführen können. Zuletzt teilte der bundeseigene Konzern mit, auf mehreren Regionalbahn-Linien in der Westpfalz die Doppelbesetzung zu testen, also den Einsatz von zwei Zugbegleitern pro Zug.

Die Massnahme ist eine zentrale Forderung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die die Doppelbesetzung bundesweit auf allen Zügen fordert. Bund und Länder halten das aber nicht für finanzierbar./maa/DP/zb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
30.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
30.04.26 Stimmung droht zu kippen
30.04.26 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Milliardär enthüllt einfache Börsenstrategie für erfolgreiche Aktien-Investments
Rohstoffe im April 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
KW 18: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Was Analysten von der Infineon-Aktie erwarten
Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.