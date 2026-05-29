Weniger Firmenneugründungen im Mai

Zürich (awp) - Die Zahl der Firmenneugründungen in der Schweiz ist im Mai 2026 erstmals seit längerem wieder unter die Marke von 4'000 gefallen. Insgesamt wurden 3'999 Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen.

Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Rückgang von rund 13 Prozent, wie aus Zahlen des Businessverzeichnisses Help.ch hervorgeht. Auch im Vergleich zum Mai 2025 lag die Zahl der Neueintragungen tiefer. Im Fünfjahresvergleich lag der Mai-Wert lediglich rund 2 Prozent über dem Niveau von 2021.

Die meisten Neugründungen wurden im Kanton Zürich registriert. Dort wurden 656 Unternehmen neu eingetragen. Dahinter folgten die Kantone Waadt mit 375 und Bern mit 361.

Nach Branchen entfielen die meisten Firmengründungen auf Bau und Immobilien mit 631 Einträgen. Es folgten Handel mit 460 sowie Unternehmensberatung mit 397 neuen Unternehmen.

Mehr Löschungen

Parallel dazu wurden im Mai 2'782 Unternehmen aus dem Handelsregister gelöscht. Das waren rund 5 Prozent mehr als im April, aber rund 4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Zusammenhang mit Liquidationsverfahren wurden im Mai 2'557 Handelsregistereinträge veröffentlicht. Davon betrafen 218 Einträge Unternehmen, die wegen Organisationsmängeln gemäss Artikel 731b OR neu in Liquidation gesetzt wurden.

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