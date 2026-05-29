Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’602 0.7%  SPI 19’241 0.8%  Dow 50’669 0.1%  DAX 25’143 0.2%  Euro 0.9120 -0.1%  EStoxx50 6’090 0.6%  Gold 4’527 0.7%  Bitcoin 57’658 0.1%  Dollar 0.7834 -0.1%  Öl 92.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swissquote1067586Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie nach Hauptversammlung gefragt: Diese Beschlüsse rücken in den Anlegerfokus
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
IBM-Aktie im Aufwind: Quantencomputing-Offensive weckt neue Fantasie
Super Micro Computer-Aktie steigt deutlich: Anleger feiern Kooperation mit taiwanesischen Behörden
Suche...
29.05.2026 12:12:36

Weniger Firmenneugründungen im Mai

Zürich (awp) - Die Zahl der Firmenneugründungen in der Schweiz ist im Mai 2026 erstmals seit längerem wieder unter die Marke von 4'000 gefallen. Insgesamt wurden 3'999 Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen.

Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Rückgang von rund 13 Prozent, wie aus Zahlen des Businessverzeichnisses Help.ch hervorgeht. Auch im Vergleich zum Mai 2025 lag die Zahl der Neueintragungen tiefer. Im Fünfjahresvergleich lag der Mai-Wert lediglich rund 2 Prozent über dem Niveau von 2021.

Die meisten Neugründungen wurden im Kanton Zürich registriert. Dort wurden 656 Unternehmen neu eingetragen. Dahinter folgten die Kantone Waadt mit 375 und Bern mit 361.

Nach Branchen entfielen die meisten Firmengründungen auf Bau und Immobilien mit 631 Einträgen. Es folgten Handel mit 460 sowie Unternehmensberatung mit 397 neuen Unternehmen.

Mehr Löschungen

Parallel dazu wurden im Mai 2'782 Unternehmen aus dem Handelsregister gelöscht. Das waren rund 5 Prozent mehr als im April, aber rund 4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Zusammenhang mit Liquidationsverfahren wurden im Mai 2'557 Handelsregistereinträge veröffentlicht. Davon betrafen 218 Einträge Unternehmen, die wegen Organisationsmängeln gemäss Artikel 731b OR neu in Liquidation gesetzt wurden.

yz/cg

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Technologieaktien und Rüstungswerte gesucht
09:19 Weitere Entspannungssignale
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – GD200 auf der Probe
28.05.26 KI-Infrastruktur im Fokus: Micron und POET Technologies
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SBNBKU
Short 14’380.56 13.99 SQEBJU
Short 14’928.09 8.91 SY7BHU
SMI-Kurs: 13’601.86 29.05.2026 12:05:35
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’722.89 13.99 SOTBQU
Long 12’169.04 8.94 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Laptopstudie sorgt für Aufregung: Warum die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nachgeben haben
Milliardenauftrag aus dem Pentagon: Darum springen die Aktien von Dell und Microsoft an
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen
Ende der Rally in Sicht? Attraktive Bewertung treibt Micron-Aktie zu immer neuen Rekorden
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ITM Power-Aktie klettert auf Jahreshoch: MSCI-Aufnahme schiebt Kurs an - auch NEL, Ballard Power & Co. im Fokus

Top-Rankings

So positionierte sich Jeremy Grantham
1. Quartal 2026: Einblick ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.