Weniger faule Darlehen bringen Intesa Gewinnplus - Abwickler kauft Kreditpaket

TURIN/MAILAND (awp international) - Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo hat im zweiten Quartal dank geringerer Abschreibungen auf faule Kredite einen überraschenden Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus rund 1,2 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Mittwoch in Turin und Mailand mitteilte. Zudem schlug die Bank ein milliardenschweres Bündel Problemdarlehen an einen Abwickler los. An der Börse in Mailand kamen die Nachrichten gut an. Die Intesa-Aktie legte nach Bekanntgabe der Neuigkeiten um ein Prozent zu.

Zwar musste die Bank beim Zinsüberschuss im zweiten Quartal einen Rückgang um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Allerdings konnte sie ihre Betriebskosten senken, und die Abschreibungen auf faule Kredite fielen 140 Millionen Euro niedriger aus.

Ein Paket von faulen Krediten im Umfang von drei Milliarden Euro gibt die Bank an den Abwickler Prelios ab. Weil die Rückzahlung der Darlehen stark in Frage steht, bezahle Prelios dafür rund zwei Milliarden Euro. Zudem formen beide Unternehmen ein Bündnis, in dessen Rahmen Prelios weitere faule Kredite im Umfang von 6,7 Milliarden Euro über zehn Jahre hinweg managen soll./stw/men/jha/