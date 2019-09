Weniger Ermittlungsverfahren wegen organisierter Kriminalität

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der organisierten Kriminalität ist 2018 nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gesunken. Insgesamt habe es 535 Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der organisierten Kriminalität gegeben, sagte Seehofer bei einer Pressekonferenz in Berlin. Im Jahr 2017 waren noch 572 Ermittlungsverfahren registriert worden.

Auch wenn die Zahl leicht gesunken sei, bleibe festzuhalten: "Die Bedrohung für unser Land durch Strukturen der organisierten Kriminalität ist unverändert hoch", betonte Seehofer. Die Zahl der Tatverdächtigen lag 2018 den Angaben zufolge bei 6.483 - nach 8.317 im Jahr zuvor. Rund ein Drittel hatte laut Seehofer die deutsche Staatsangehörigkeit. Mit 201 Ermittlungsverfahren habe mehr als ein Drittel aller Gruppierungen der organisierten Kriminalität Rauschgiftkriminalität betroffen.

In 93 Verfahren ging es den Angaben zufolge um Eigentumskriminalität und in 55 Verfahren um Kriminalität im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben, und zwar insbesondere Betrugsdelikte zum Nachteil älterer Menschen. Der Schaden wurde insgesamt auf 691 Millionen Euro beziffert. Laut dem vom Bundeskriminalamt veröffentlichten "Bundeslagebild" gab es 45 Gruppierungen im Bereich der Clankriminalität bei ethnisch abgeschotteten Subkulturen. "Kriminelle Parallelgesellschaften darf es in unserem Land nicht geben", betonte Seehofer.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2019 07:50 ET (11:50 GMT)