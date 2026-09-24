Geely Aktie 1812980 / KYG3777B1032
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24.09.2026 13:01:54
Weniger als fünf Minuten: Geely präsentiert Batterie, die ultraschnell lädt
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In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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16.09.26
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17.08.26
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23.07.26
|Ford hopes Spain tie-up with China’s Geely will revive European business (Financial Times)
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23.07.26
|Ford will Spanien-Werk gemeinsam mit Geely betreiben (Spiegel Online)
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26.06.26
|Geely- und Polestar-Aktien in Rot: Paukenschlag in den USA - Polestar fliegt vom Neuwagenmarkt (AWP)