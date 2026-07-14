Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’153 -0.8%  SPI 19’913 -0.8%  Dow 52’499 -0.3%  DAX 24’990 -0.5%  Euro 0.9260 -0.1%  EStoxx50 6’232 -0.6%  Gold 4’016 0.4%  Bitcoin 50’874 0.3%  Dollar 0.8124 -0.3%  Öl 86.7 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple glänzt mit Rekord-Marktanteil - Aktie sinkt dennoch
Wende im Sektor: Warum Anleger jetzt auf die Aktien von BASF, WACKER CHEMIE und K+S setzen
Infineon-Aktie schwächelt trotz Erholung bei asiatischen Chip-Werten
Nach IPO-Flop: SMAG-Aktie kämpft um Vertrauen - Rheinmetall, RENK & Co. unter Beobachtung
Nächste Energie-Rakete mit Kursexplosion: General Fusion-Aktie geht am zweiten Handelstag durch die Decke
Suche...
eToro entdecken

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sparten-IPO im Blick 14.07.2026 11:26:00

Wende im Sektor: Warum Anleger jetzt auf die Aktien von BASF, WACKER CHEMIE und K+S setzen

Wende im Sektor: Warum Anleger jetzt auf die Aktien von BASF, WACKER CHEMIE und K+S setzen

Die BASF-Aktie zählt erneut zu den stärkeren Werten im DAX. Neben steigenden Ölpreisen und einer robust eingeschätzten Marktposition richtet sich der Blick der Anleger auch auf den geplanten Börsengang der Agrarsparte.

WACKER CHEMIE
89.33 CHF 1.20%
Kaufen Verkaufen
  • BASF-Aktie mit Gewinnen
  • Chemiewerte gelten Anlegern als relativer Profiteur der Iran-Eskalation
  • Ölpreis auf Monatshoch nach neuer US-Blockade-Ankündigung

Die BASF-Aktie gewinnt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,87 Prozent auf 49,77 Euro und setzt damit ein Muster fort, das bereits am Vortag zu beobachten war: BASF gehörte zu den stärksten Werten im DAX und verhindert grössere Verluste im deutschen Leitindex.

Warum Chemiewerte wie die BASF-Aktie von der Eskalation profitieren

Seit der erneuten Zuspitzung des Iran-Konflikts gelten europäische Chemiekonzerne an der Börse paradoxerweise als relative Profiteure statt als Belastete. Der Grund: Analysten gehen davon aus, dass Unternehmen wie BASF höhere Rohstoffkosten wegen ihrer Preismacht besser weitergeben können als asiatische Wettbewerber, während eine mögliche erneute Sperrung der Strasse von Hormus deren Lieferketten stärker träfe.

Wie belastbar das Narrativ ist, zeigen auch Kursgewinne im selben Umfeld: WACKER CHEMIE rückt im MDAX zeitweise um 1,47 Prozent auf 96,65 Euro vor, während Düngemittelhersteller K+S von steigenden Düngerpreisen infolge des Kriegs profitiert und daneben 1,74 Prozent auf 14,02 Euro steigt.

Ölpreis als Kurstreiber

Unmittelbarer Treiber ist der Ölpreis: US-Präsident Donald Trump kündigte die Wiederaufnahme einer Seeblockade gegen iranische Häfen sowie eine Gebühr von 20 Prozent des Frachtwerts für die sichere Durchfahrt der Strasse von Hormus an. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent kletterte daraufhin auf rund 85 US-Dollar, den höchsten Stand seit einem Monat. Marktbeobachter werten die Lage als festgefahrene Konfrontation zwischen den USA und dem Iran ohne baldige Kompromisslösung.

BASF zeigt sich robust

Finanzvorstand Dirk Elvermann hatte bereits Anfang Juli gegenüber dpa-AFX betont, der Konzern komme wegen seiner regionalen Aufstellung und flexibler Rohstoffquellen bislang gut durch die Krise: Bei teurem Naphtha könne BASF verstärkt auf Butan und Propan als Ausgangsstoffe umsteigen. Mit rund 49,99 Euro nähert sich die Aktie dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 49 bis 52 Euro an. Ein weiterer, unabhängiger Werttreiber bleibt der geplante Börsengang der Agrarsparte Agricultural Solutions, für den BASF derzeit die Handelsregistereintragung vorbereitet.

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Anzeige: BASF jetzt provisionsfrei handeln, bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr.

Weitere Links:

Allianz-Aktie leichter: Was hinter der umstrittenen Jefferies-Bewertung steckt

Bildquelle: BASF SE
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?