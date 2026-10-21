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Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126

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21.10.2026 07:00:14

WEMACO Invest AG platziert 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG zu CHF 2'070 je Aktie

Zug Estate b
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Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
WEMACO Invest AG platziert 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG zu CHF 2'070 je Aktie

21.10.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Zug, 21. Oktober 2026

Die Zug Estates Holding AG (die «Gesellschaft») wurde von der WEMACO Invest AG (deren wirtschaftlich Berechtigte Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber sind) darüber informiert, dass diese im Rahmen des am 20. Oktober 2026 angekündigten Accelerated Bookbuilding 60'392 bestehende Namenaktien B der Gesellschaft zu einem Preis von CHF 2'070 je Aktie erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert hat. Nach Abschluss der Platzierung hält die WEMACO Invest AG keine Namenaktien B der Gesellschaft mehr.

Die Namenaktien B der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Bei der Platzierung wurden ausschliesslich bestehende Aktien verkauft. Die Gesellschaft gibt im Zusammenhang mit der Platzierung keine neuen Aktien aus und erhält keinen Erlös aus der Transaktion.

Der Streubesitz der Namenaktien B wird in der Folge der Platzierung von 62.7% auf ca. 75% erhöht. Der Vollzug der Platzierung unterliegt üblichen Bedingungen.


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Medienmitteilung (PDF)

Wichtige Daten:
18. Februar 2027 | Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2026
13. April 2027 | Ordentliche Generalversammlung
26. August 2027 | Publikation Halbjahresbericht 2027

Weitere Auskünfte:
Patrik Stillhart, CEO
Mirko Käppeli, CFO

T +41 41 729 10 10
ir@zugestates.ch

Über Zug Estates
Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2026 CHF 1.98 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).

Rechtliche Hinweise
Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die Zug Estates Holding AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der Zug Estates Holding AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die Zug Estates Holding AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zug Estates Holding AG
Industriestrasse 12
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 10 10
E-Mail: ir@zugestates.ch
Internet: www.zugestates.ch
ISIN: CH0148052126, CH0148052118
Valorennummer: A1J0M6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2419186

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419186  21.10.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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