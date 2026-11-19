Zürich (awp) - Trotz geopolitischer Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheit leisten sich die Menschen nach wie vor Luxus wie teuren Schmuck, luxuriöse Reisen oder Besuche in Gourmet-Restaurants. Dabei verschieben sich die Ausgaben zunehmend von klassischen Luxusgütern hin zu exklusiven Erlebnissen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Firmenberaters Bain&Company zeigt.

Bain&Company schätzt, dass die weltweiten Ausgaben für Luxus im laufenden Jahr auf rund 1,5 Billionen Euro ansteigen dürften. Dies entspreche gegenüber dem Vorjahr einem um Währungseffekte bereinigten Anstieg von rund 2 Prozent, hiess es. Seit 2019 sei dieser Markt um 16 bis 22 Prozent gewachsen.

In der Luxusbranche zeichne sich jedoch ein Wandel ab: Immer mehr Menschen investierten ihr Geld lieber in besondere Erlebnisse als in klassische Luxusprodukte. Zugleich würden die Superreichen das Geschäft mit persönlichen Luxusgütern auf Kurs halten.

Luxushotel und Gastronomie im Trend

Einen immer grösseren Anteil am Markt machen laut der Studie Luxuserlebnisse wie exklusive Reisen, Spitzenhotels oder die gehobene Gastronomie aus. Die Bain-Experten rechnen für 2026 mit Ausgaben von 533 Milliarden Euro in diesem Bereich, das wären 2 bis 4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Besonders ausgeprägt sei dieser Trend in Europa, wo die Ausgaben US-amerikanischer Touristinnen und Touristen für luxuriöse Reiseerlebnisse zuletzt etwa doppelt so stark gestiegen seien wie ihre Einkäufe von Luxusprodukten. Auch in anderen Weltregionen seien teure Reiseerlebnisse gefragter denn je.

Während die Zahl der Kunden in den Bereichen Mode, Handtaschen und Schmuck schrumpft, steigen die Ausgaben weiter. Im laufenden Jahr dürfte die Zahl der Käufer um 15 Millionen auf 315 Millionen zurückgehen, schätzen die Experten.

Laut der Studie dürften die Umsätze bei den persönlichen Luxusgütern 2026 nach zwei rückläufigen Jahren um bereinigt 1 bis 3 Prozent auf 367 Milliarden Euro steigen. Treiber sei die anhaltende Konsumlust der vermögendsten Kunden, die sich besonders teure Produkte leisten.

Positive Aussichten

In den kommenden Jahren geht Bain&Company von weiterem Wachstum der Luxusindustrie aus. Die Umsätze im weltweiten Luxusmarkt könnten bis 2035 in den Bereich von 2,2 bis 2,6 Billionen Euro anwachsen, so die Erwartung. Für 2027 wird mit einem Zuwachs von bis zu 4 Prozent gerechnet.

Ein Treiber für die Luxusbranche sei der Longevity-Trend von Menschen, die möglichst lange aktiv leben möchten. Kaufkräftige, ältere Menschen dürften vermehrt in Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität investieren. Das eröffne Geschäftschancen für die Luxusbranche, wobei das Spektrum von exklusiven Gesundheitsangeboten bis hin zu Luxusreisen reiche, so die Studie.

mk/ra