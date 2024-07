Weltweite IT-Störungen: Keine Probleme am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT (awp international) - Eine weltweite Computerstörung sorgt in mehreren Ländern für Probleme an Flughäfen und anderen Einrichtungen - am Frankfurter Flughafen ist während der Ferienzeit davon kaum etwas zu spüren. "Die Fraport -Systeme am Frankfurter Flughafen laufen", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann sein, dass einzelne Airlines betroffen sind. Momentan gibt es aber keine Probleme." Laut dem Sprecher könnten insbesondere Airlines aus den USA aber im Zuge der Probleme verspätet ankommen.

Von der Störung war die Fluggesellschaft Lufthansa am Vormittag nur gering betroffen. Es könne allerdings zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen - vor allem wegen der Beeinträchtigungen am Berliner Flughafen.

In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin und Hamburg zeitweise den Betrieb einstellen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört./lfo/DP/mis