Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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21.09.2026 12:45:04
Weltweite Expansion gestoppt: Air Asia sucht neue Investoren in Asien
Air HoldingsDie Air Asia Group sucht in Asien neue Anteilseigner, um in Indonesien und auf den Philippinen frisches Eigenkapital einzusammeln. Die Expansion ausserhalb Asiens wird derweil ausgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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