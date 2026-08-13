Welspun Syntex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Welspun Syntex hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.48 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.610 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 3.51 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.26 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch