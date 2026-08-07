Welspun Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Welspun Projects hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.43 INR gegenüber 6.64 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.44 Prozent auf 7.74 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch