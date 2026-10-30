Welspun Investments and Commercials präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Welspun Investments and Commercials hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 23.97 INR. Im letzten Jahr hatte Welspun Investments and Commercials einen Gewinn von 9.55 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Welspun Investments and Commercials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 186.62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 141.1 Millionen INR im Vergleich zu 49.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch