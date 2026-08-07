Welspun Investments and Commercials legte Quartalsergebnis vor

Welspun Investments and Commercials hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.41 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.550 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1.3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Welspun Investments and Commercials 0.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch