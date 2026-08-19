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19.08.2026 06:37:00
Welsbach Technology Metals Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Welsbach Technology Metals Acquisition gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Welsbach Technology Metals Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.160 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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