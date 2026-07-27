Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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27.07.2026 22:40:02
Welltower Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Welltower Inc. (WELL) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $445.002 million, or $0.61 per share. This compares with $301.888 million, or $0.45 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 39.1% to $3.544 billion from $2.548 billion last year.
Welltower Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $445.002 Mln. vs. $301.888 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.45 last year. -Revenue: $3.544 Bln vs. $2.548 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.11 To $ 3.19
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