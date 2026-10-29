Welltower gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Welltower hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16.87 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.35 ARS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Welltower mit einem Umsatz von insgesamt 5’573.04 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3’566.28 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 56.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch