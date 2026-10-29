Welltower gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Welltower hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.54 USD. Im Vorjahresviertel hatte Welltower 0.410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.25 Prozent auf 3.71 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch