Wellstar Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wellstar Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.14 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch