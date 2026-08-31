Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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31.08.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend fester
Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 86,78 USD.
Das Papier von Wells Fargo konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 86,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'682 Punkten liegt. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,09 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 86,19 USD. Bisher wurden via New York 1'770'760 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,64 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 16,13 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 13.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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