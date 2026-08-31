Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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31.08.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 86,98 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 86,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'665 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,19 USD. Zuletzt wurden via New York 485'733 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Mit Abgaben von 16,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 14.07.2026. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2027 erwartet.
Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,29 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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