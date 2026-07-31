Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo schiebt sich am Abend vor

Das Papier von Wells Fargo legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 86,31 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'486 Punkten tendiert. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,73 USD an. Bei 86,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 470'349 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 13,25 Prozent Luft nach oben. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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