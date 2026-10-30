Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo wird am Abend ausgebremst

Um 20:26 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 83,19 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'557 Punkten steht. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 450'986 Stück.

Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 97,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 17,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 12,51 Prozent sinken.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 13.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,84 Prozent auf 34.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 14.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Wells Fargo.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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