Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 83,46 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'610 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Wells Fargo-Aktie ging bis auf 83,42 USD. Bei 84,61 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 245'070 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,12 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 31.66 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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