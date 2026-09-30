Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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30.09.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Wells Fargo
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 80,07 USD.
Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 80,07 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Wells Fargo-Aktie bis auf 79,84 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,35 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 691'566 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 18,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Abschläge von 9,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 33.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,30 USD je Wells Fargo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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