Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag im Plus

Die Wells Fargo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 80,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 80,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,35 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 243'851 Aktien.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 20,98 Prozent zulegen. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Wells Fargo gewährte am 14.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 13.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 7,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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