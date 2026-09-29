Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Wells Fargo

Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 80,61 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,12 USD. Bei 80,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 658'477 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 9,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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