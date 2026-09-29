Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’369 -0.2%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9454 -0.1%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’170 1.3%  Bitcoin 69’701 0.3%  Dollar 0.8336 0.2%  Öl 102.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
EPH-Aktie im Blick: Für Umbau - Erste Anleihegläubiger geben grünes Licht
Leonteq-Aktie: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick
OpenAI stellt KI-Agenten "Dots" vor – neue Konkurrenz für Meta
Suche...

Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Wells Fargo

Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Wells Fargo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 80,61 USD.

Wells Fargo
67.13 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 80,61 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,12 USD. Bei 80,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 658'477 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 9,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten