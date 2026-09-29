Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag nahe Nulllinie

Bei der Wells Fargo-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 80,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'685 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,04 USD. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,30 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,41 USD. Zuletzt wechselten 288'820 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Am 14.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet. Am 13.10.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal