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28.10.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Mittwochabend fester
Die Aktie von Wells Fargo zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 83,79 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 83,79 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'729 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Wells Fargo-Aktie bei 84,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,91 USD. Bisher wurden heute 693'095 Wells Fargo-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 16,66 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Kursverlust von 13,14 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 33.26 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.66 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Wells Fargo am 14.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.01.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,33 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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