Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Montagabend im Minusbereich

Der Wells Fargo-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 81,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'698 Punkten liegt. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,69 USD. Bisher wurden heute 586'178 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 20,18 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 30.62 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Wells Fargo dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2027 präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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